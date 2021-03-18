В Чувашии ребенок выжил после падения с 25-го этажа

В Новочебоксарске 11-летний мальчик выпал с балкона. Пролетев 25 этажей, ребенок остался жив. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел на улице Винокурова. Мальчик вышел на общий балкон и оттуда упал на припаркованный у дома автомобиль.

Ребенок госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Сотрудники СКР выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Чебоксары, Зоя Осколкова

Чебоксары. Другие новости 18.03.21

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