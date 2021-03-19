Мексика: тринадцать полицейских и сотрудников Генпрокуратуры погибли в засаде

По крайней мере тринадцать полицейских и служащих офиса генерального прокурора были убиты в четверг, 18 марта, в результате устроенной бандой засады в центральном штате Мехико. Об этом сообщает секретариат безопасности и генеральная прокуратура Мексики, пишет газета «Фигаро».

По словам тех же источников, нападение произошло в районе муниципалитета Коатепек-Харинас, когда колонна проводила операцию против действующих в этом районе вооруженных групп. «На данный момент мы знаем, что пять полицейских и восемь сотрудников Генеральной прокуратуры были убиты в результате этого трусливого нападения», – говорится в совместном заявлении ведомств.

После нападения сотрудники Национальной гвардии, Министерства обороны и ВМФ начали поиск нападавших. Власти утверждают, что это нападение не останется безнаказанным.

Штат Мексика, примыкающий к столице, считается одним из самых жестоких и опасных в стране. Здесь действует несколько наркокартелей, в том числе Familia Michoacana. Более 300 000 человек были убиты в Мексике с тех пор, как федеральное правительство начало военную операцию по борьбе с наркотиками в декабре 2006 года. Правительство приписывает большую часть этих преступлений бандам.

Мехико, Елена Васильева

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