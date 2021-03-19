Мадагаскар: 19 человек поели мяса черепахи и умерли

На Мадагаскаре 19 человек, в том числе 9 детей, погибли, употребив в пищу мясо черепахи.

Агентство по контролю за здоровьем и безопасностью пищевых продуктов страны сообщило, что в понедельник 34 человека были госпитализированы в больницу в Ватомандри, к востоку от острова, после того, как съели черепах, добавив, что десять из них умерли. По словам губернатора области, девять других, все дети, умерли дома, поев мясо той же черепахи.

Органы здравоохранения предупредили население не есть черепах вместе с различными видами рыб, потому что они питаются водорослями, которые могут стать токсичными в жаркое время года, которое продолжается на Мадагаскаре с ноября по март.

Ежегодно на побережьях Мадагаскара происходят десятки пищевых отравлений с частыми смертельными исходами. В жарком сезоне 2017-18 годов от пищевых отравлений погибло 16 человек.

Мадагаскар, Елена Васильева

Мадагаскар. Другие новости 19.03.21

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