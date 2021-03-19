Под Астраханью автобус с работниками завода опрокинулся в кювет

В Астраханской области пассажирский автобус съехал с дороги и опрокинулся. В транспорте находилось 30 человек.

Инцидент произошел рано утром, сообщили в региональном управлении МЧС, на трассе в районе населенного пункта Вольное, Харабалинского района. В автобусе ехали работники завода.

На место происшествия прибыла оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС. По предварительной информации, восемь человек получили травмы. Детей среди них нет.

Астрахань, Зоя Осколкова

Астрахань. Другие новости 19.03.21

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