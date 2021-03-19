В Татарстане расследуют отравление детей хлором в бассейне

В Татарстане 8 детей попали в больницу после отравления хлором в бассейне, трое из них госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел вечером 18 марта в бассейне одного из спортивных комплексов в городе Мензелинске. По предварительным данным, подростки в возрасте от 13 до 16 лет почувствовали себя плохо, после чего тренер вывел их на улицу и вызвал на место экстренные службы. Специалисты выявили неисправность системы вентиляции в помещении бассейна.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Казань, Наталья Петрова

Казань. Другие новости 19.03.21

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