В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 19- и 20-летних местных жителей. Как сообщили в СКР, их подозревают в организации экстремистского сообщества (ч.1 ст.282.1 УК РФ). Кроме того фигурантами дела стали 12 молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет. Их подозревают в участии в нем (ч.2 ст.282.1 УК РФ).

В Геленджике задержали группу вероятных экстремистов

По версии следствия, в 2018 году житель Геленджика, придерживающийся правоэкстремистских идей, вместе с единомышленником организовал и создал экстремистскую организацию, основной деятельностью которой являлось совершение преступлений в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства, а также возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку.

В экстремистское сообщество они вовлекли еще 12 человек. Его участники проводили занятия по рукопашному бою и отработке навыков владения холодным и огнестрельным оружием для подготовки к преступлениям экстремистской направленности. Подозреваемые наносили на здания Геленджика изображения националистического характера. Участники сообщества с ноября 2019 по декабрь 2020 года нападали на людей по мотивам национальной ненависти и вражды и отношению к социальной группе и избивали их. Происходящее они снимали на камеру телефона и публиковали в соцсетях.

Как отметили в ФСБ, задержанные являются сторонниками украинского молодежного радикального сообщества, которое было создано гражданином Украины Егором Красновым 2000 года рождения. В 2020 году сообщество призывало в соцсетях своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории Российской Федерации.

Следователи провели обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых обнаружили запрещенные символику и литературу, ножи, кастеты. Также они изъяли интересующие следствие материалы, носители информации, телефоны и предметы. В настоящее время задержаны 5 подозреваемых. Рассматривается вопрос об избрании мер пресечения. Расследование продолжается.

Сочи, Иван Гридин

Сочи. Другие новости 19.03.21

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