В Мурманской области девочка погибла в результате схода лавины

В Мурманской области снежная лавина сошла на группу туристов. В результате под завалом оказалась девочка. Из-за полученных травм ребенок скончался.

Сход снежной массы был зафиксирован в районе поселка Имандра у горы Маннепахк, сообщили в региональном управлении МЧС. Рядом находилась туристская группа из Санкт-Петербурга в составе 16 человек, 13 из которых несовершеннолетние в возрасте от 10 до 15 лет.

Лавиной задело ребенка 2008 года рождения. Остальные туристы не пострадали. Они и сообщили о происшествии.

К спасательной операции привлекли 53 человека, 18 единиц техники, из них 11 снегоходов. Пострадавшую девочку извлекли из-под снега, отмечалось, что она подавала признаки жизни. Однако позже стало известно, что медики констатировали смерть ребенка.

Мурманск, Зоя Осколкова

Мурманск. Другие новости 23.03.21

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