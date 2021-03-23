Более 60 овец умерли от голода на ферме в Ставрополье

В Ставропольском крае 65 овец на ферме умерли от голода. По факту массового падежа скота возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Овец заморили голодом на ферме в Изобильненском районе. Экспертиза установила, что животных плохо кормили. Причиной их смерти стало истощение.

Ранее в ходе плановой проверки условий зимовки скота на ферме, которую провели районные чиновники и специалисты Изобильненской районной станции по борьбе с болезнями животных, выяснилось, что предприятие заготовило корма на зимний период в малом объеме. Его владельцам была выдана рекомендация исправить ситуацию, передает «Интерфакс».

По данным надзорного ведомства, в настоящее время на ферму уже завезли концентрированные корма.

На начало 2021 года поголовье фермы составляло более 4600 голов овец.

Ставрополь, Наталья Петрова

Ставрополь. Другие новости 23.03.21

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