В Сочи школьника задержали за подготовку взрыва в школе

В Сочи задержали учащегося одного из лицеев. Подросток готовил бомбу для взрыва в школе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

Лицеист опубликовал пост в соцсети «ВКонтакте», где рассказал, что намеревается изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников.

В ходе обыска дома у подростка обнаружили взрывчатку, компоненты бомб, материалы о вооруженных нападениях на школы и личный дневник с инструкциями по сборке и применению взрывных устройств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 24.03.21

Участника акций протеста в сквере отправили в СИЗО по уголовной статье о массовых беспорядках. / На городском пруду мужчина провалился под лед (ВИДЕО). / В Суэцком канале образовались пробки из-за севшего на мель контейнеровоза. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»