Жителю Кузбасса подкинули бомбу к гаражу

В Кемеровской области 33-летний мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. Взрывное устройство сдетонировало возле его гаража.

Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел в Анжеро-Судженске. Мужчина подъехал на автомобиле к своему гаражу, рядом с воротами лежал сверток, который мешал открытию створки. Владелец решил отодвинуть пакет ногой, в этот момент прогремел взрыв.

Очевидцы вызвали скорую помощь, потерпевшего госпитализировали. Медики диагностировали у него осколочные ранения головы, груди и других частей тела.

Уголовное дело возбуждено по по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). «Отрабатываются все возможные версии произошедшего, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. В настоящее время уголовное дело для расследования передано в аппарат следственного управления», – добавили СКР.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 25.03.21

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