В Норвегии опрокинулся российский траулер

В норвежском Киркенесе при спуске на воду опрокинулся российский траулер «Мелкарт». Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Российское рыболовное судно находилось на ремонте у причала «Кимека». Судно должно было выйти на промысел в ближайшее время, но при спуске на воду опрокинулось на бок. Часть корпуса торчит на поверхности.

В момент инцидента на борту находилось восемь человек. Отмечается, что никто не пострадал.

На месте работает полиция для выяснения причин произошедшего. По информации телерадиокомпании, траулер был пустой внизу, а сверху вес оказался слишком большим. Из-за разбалансировки судно потеряло устойчивость и перевернулось.

По данным местных властей, пока нет данных о загрязнении акватории. Предпринимаются необходимые меры для предотвращения возможного разлива топлива.

Осло, Зоя Осколкова

Осло. Другие новости 25.03.21

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