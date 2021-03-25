В Новосибирской области родители троих детей скрылись с места их гибели на пожаре

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины и его 35-летней супруги, их обвинили в причинение смерти по неосторожности трем лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).

Как сообщили в СКР, следствие считает, что приехав из Красноярского края в Новосибирск на заработки, обвиняемые вместе с тремя малолетними детьми 2013, 2015 и 2017 годов рождения, поселились в непригодном для постоянного проживания деревянном строении на улице Кедровая в СНТ «Елочка-2».

15 октября прошлого года женщина затопила печь, не зафиксировала ее дверку, и ушла к мужу, который находился в строящемся доме, оставив малолетних детей одних, без присмотра взрослых. Пока взрослые отсутствовали, в доме возник пожар. Дети погибли.

Обвиняемые, увидев возгорание, скрылись с места происшествия. Расследование продолжается.

Новосибарск, Иван Гридин

Новосибарск. Другие новости 25.03.21

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