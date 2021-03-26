В Дагестане 70 тысяч человек остались без электричества

В Дагестане из-за аварийного отключения энергоснабжения без света остались около 70 тысяч жителей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Из-за аварии на электросетях произошло отключение энергии в Дахадаевском и Кайтагском районах республики. «Всего без энергоснабжения остается 109 населенных пунктов, 13 619 домов, 68 186 человек, детей из них 17 037», – уточнили в МЧС.

Отмечается, что в зону отключения электричества попали 196 социально-значимых объектов.

Аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий аварии.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 26.03.21

Ущерб от севшего на мель в Суэцком канале судна возрос до 10 млрд долларов. / Полицейский заявил, что в деле Ройзмана не было ошибки в статье КоАП РФ. / Двух студентов убило током в общежитии в Южно-Сахалинске. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»