Фиктивные справки и лжематери: в Дагестане похитили маткапитал более чем на 20 млн рублей

В Дагестане разоблачили организованную преступную группу, похищавшую средства материнского капитала. Об этом сообщило региональное управление ФСБ. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб составил более 20 млн рублей.

По данным ведомства, ОПГ незаконно получила сертификаты материнского капитала на основании поддельных справок и свидетельств о рождении детей. Преступники похитили бюджетные средства, выделенные в рамках федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере свыше 20 млн рублей и в дальнейшем использовали в личных целях, говорится в сообщении.

Против участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Дело расследуется в отношении «сотрудницы отдела ЗАГСа Управления Министерства юстиции Республики Дагестан в городе Кизилюрте, двоих местных жителей и других неустановленных лиц организованной группы», сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые, а также другие неустановленные следствием лица, в том числе должностные лица территориальных отделов Управления ЗАГС Министерства юстиции Дагестана, территориальных подразделений отделения ПФР по Республике Дагестан, работники кредитных потребительских кооперативов, создали организованную преступную группу, «целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно материнского (семейного) капитала».

Двое местных жителей подыскивали женщин, желающих за денежное вознаграждение участвовать в этой преступной схеме. Работники ЗАГСа оформляли на них поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о якобы рождении у них детей. Затем сотрудники отделений Пенсионного фонда выдавали лже-матерям государственные сертификаты на материнский капитал, а сотрудники кредитных потребительских кооперативов заключали фиктивные договоры целевого ипотечного займа. Согласно этим договорам, подставные лица получали от кооперативов заем в виде денежных средств, предназначенных якобы для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры, сообщает СКР.

По данным ведомства, участники ОПГ незаконно добились получения сертификатов на материнский капитал на не менее 34 местных жительниц. Причиненный Пенсионному фонду России ущерб следствие оценило в сумму более 20 млн рублей. Похищенные деньги участники преступной группы распределили между собой.

«В ходе следствия будут приняты меры, направленные к возмещению ущерба, причиненного действиями подозреваемых Пенсионному фонду Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Добавим, в настоящее время в Дагестане по делу о хищении маткапитала проводятся обыски в отделе Управления ЗАГСа Министерства юстиции, территориальных отделениях ПФР и кредитных потребительских кооперативах.

Махачкала, Наталья Петрова

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