В Татарстане возбудили дело по факту неуплаты налогов почти на 47 млн рублей

В Татарстане в отношении руководства ООО «Батыр» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Следствие считает, что в 2016-2019 годах злоумышленник внес в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 6 контрагентами. В итоге он уклонился от уплаты НДС на сумму более 46,9 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 26.03.21

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