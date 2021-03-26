Село в Хакасии осталось без воды из-за ядовитого урана

Превышение предельно допустимой концентрации урана обнаружено в воде одного из сел в Хакасии. В связи с этим суд принял решение приостановить использование воды из скважины в селе Краснополье на два месяца, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Уличные водопроводные колонки опечатали. В результате сельчане остались без воды, сообщает медиагруппа «Юг Сибири». Воду привозят только в школу и детский сад.

Специалисты пока не могут сказать, откуда в воде появилось так много урана. Местные жители считают, что это связано с активной добычей полезных ископаемых. В Алтайском районе, где находится село, ведут добычу несколько угольных компаний, отмечает «Тайга.Инфо».

Между тем, по данным главы ОНФ в республике Евгения Мамаева, в настоящее время в селе бурят новую скважину на глубине 60 метров – это вдвое меньше, чем глубина закрытой скважины. Предполагается, что на этом уровне загрязнения урановыми компонентами не будет.

Общественник отметил, что не первый случай загрязнения воды ураном на данной территории. «До этого подобные ситуации возникали в 2011 и 2016 гг. Исследования экспертов тогда показали, что виной всему локальная сейсмическая активность», – написал он в своем Facebook.

Мамаев также сообщил, что заключение Роспотребнадзора о загрязнении воды было составлено еще в сентябре 2020 года, а колонки в селе опечатаны только в конце марта. «Все эти месяцы подвоз воды не осуществлялся, и это на фоне серьезного химического загрязнения единственного источника питьевой воды целого населенного пункта», – отметил он, обвинив региональные власти в бездействии.

Абакан, Наталья Петрова

Абакан. Другие новости 26.03.21

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