В Самаре женщина погибла из-за упавшей с крыши наледи

В Самаре наледь с крыши упала на двух женщин. Одна из пострадавших погибла на месте. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел поздно вечером на улице Металлистов в Кировском районе города. Как сообщили в региональном управлении СКР, на двух женщин упала снежная наледь.

«От полученных повреждений одна из женщин скончалась на месте происшествия. Вторая потерпевшая доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Самара, Зоя Осколкова

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