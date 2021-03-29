Жительница Башкирии подожгла соседа за курение в подъезде

В Башкирии женщина обвиняется в покушении на убийство. Она подожгла соседа, курившего на лестничной площадке.

Как сообщает прокуратура республики, конфликт произошел в городе Агидель. 36-летняя женщина поссорилась с соседом из-за курения в общественном месте..

«В ходе скандала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина схватила бутылку с бензином, облила им своего оппонента и подожгла. В результате мужчина получил ожог 50% поверхности тела», – сообщает прокуратура.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Обвиняемая частично признала вину. Теперь наказание для нее определит суд.

Уфа, Зоя Осколкова

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