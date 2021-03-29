В Алтайском крае мать ответит за гибель дочери от ожогов

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Тальменского района. Как сообщили в СКР, ее обвинили в причинении смерти по неосторожности собственной дочери (ч.1 ст.109 УК РФ).

По данным следствия, вечером 18 января 2-хлетняя девочка упала в ванну с горячей водой и получила термические ожоги около 35% кожи. Лишь утром следующего дня мать ребенка обратилась к медикам. Прибыв по вызову они констатировали смерть девочки. Мать ребенка одна воспитывает 4-х детей. Семья на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная не состоит.

Обвиняемая свою вину признала полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 29.03.21

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