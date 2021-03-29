В Казанском цирке слон травмировал рабочего

В Казанском цирке рабочий получил травмы после нападения слона. Об этом сообщает министерство здравоохранения Татарстана. Ранее в этом же цирке слонихи подрались во время представления.

Отмечается, что слон оттолкнул сотрудника цирка, когда тот подошел к животному. По данным регионального минздрава, мужчина был госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести.

На сайте Казанского цирка деталей произошедшего не уточняют. В релизе говорится, что выясняются все обстоятельства происшествия, были ли рабочим труппы нарушены правила безопасности.

Кроме того, в программу «Шоу слонов и магия цирка» внесли изменения, связанные с невозможностью дальнейшего участия слонов. С рабочими приглашенной труппы провели внеплановый инструктаж.

21 марта в этом же цирке произошло ЧП во время выступления. Одна слониха напала на другую и повалила ее на пол манежа. Региональное управление СКР организовало доследственную проверку.

Казань, Зоя Осколкова

Казань. Другие новости 29.03.21

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