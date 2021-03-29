Идеальный побег: в Красноярске обвиняемого перепутали с другим человеком и выпустили из суда

В Красноярске сотрудники полиции по ошибке отпустили обвиняемого из суда, перепутав его с другим человеком. Оказавшись на свободе, мужчина позвонил следователю по своему делу и сообщил, что сбежал из суда. Беглеца задержали в тот же день, а полицейских из конвоя отстранили от службы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел 24 марта в Кировском районном суде Красноярска. Судьи избирали меру пресечения нескольким обвиняемым. В их числе были «некто Молотков и Беляшов», пишут авторы телеграм-канала. Судья отказала следствию в ходатайстве о продлении заключения под стражей Молоткову. Мужчину должны были отпустить в тот же день, но вместо него правоохранители случайно освободили другого обвиняемого.

«Когда полицейские пришли за Молотковым в конвойное помещение, на его имя откликнулся Беляшов», – говорится в сообщении. Сотрудники полиции не стали проверять документы, поверив ему на слово, и выпустили на свободу.

Беглец, ранее задержанный за хранение наркотиков, тут же поехал к жене, взял у нее мобильный телефон и позвонил следователю по своему делу, чтобы сообщить о побеге из суда.

Однако мужчина оставался на свободе недолго – его задержали в тот же день. Конвойный наряд, который отпустил мужчину, отстранен от службы. В отношении невнимательных полицейских пройдет служебная проверка.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 29.03.21

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