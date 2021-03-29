Иркутская чиновница ответит за незаконную застройку

В Иркутской области задержали бывшую начальницу отдела администрации Иркутска по уголовному делу о незаконном строительстве по адресу: улица Пискунова, 40. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).
Как сообщили в СКР, дело возбуждено в отношении экс-начальника отдела – старшего судебного пристава Октябрьского отдела судебных приставов Иркутска УФССП России по Иркутской области.
Следствие считает, что в Октябрьском отделе судебных приставов находились на принудительном исполнении исполнительные производства по судебным решениям о запрете строительства дома.
Установлено, что начальник отдела получила взятку в особо крупном размере в виде права собственности на две квартиры в данном доме. За взятку чиновница обещала не исполнять производства судебных требований и позволить строительство многоквартирного дома без разрешительных документов.
Кроме того, по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника юротдела земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации Иркутска. Его подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).
Застройщик продал все квартиры в новостройке, несмотря на то, что дом не введен в эксплуатацию в установленном законом порядке. Впоследствии на основании решений Иркутского областного суда на граждан, являющихся собственниками жилых помещений, возложена обязанность по сносу незаконно возведенного дома.
В администрации Иркутска и по месту жительства фигуранта уголовного дела состоялись обыски. Следователи СКР задержали экс-чиновника. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Расследование уголовных дел продолжается.
Иркутск, Иван Гридин
Иркутск. Другие новости 29.03.21
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