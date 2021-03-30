Осквернившие святой источник в Калининграде дагестанцы отделались штрафами

Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговор солдатам-срочникам из Дагестана, помывшим обувь в святом источнике. Оба подсудимых отделались штрафами.

Военнослужащие Балтийского флота Расул Сайханов и Джамалдин Магомедов обвинялись по ч. 1 ст. 148 УК РФ (Оскорбление религиозных чувств верующих), сообщает газета «Коммерсантъ».

Сайханов признал вину и раскаялся. Также подсудимый принес публичные извинения в социальных сетях. Магомедов отрицал вину. По словам солдата, он протирал обувь от пыли, а мозаичной иконе над краном не придал значения.

Суд оштрафовал Сайханова на 100 тыс. рублей, а Магомедова – на 200 тыс. рублей.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел в часовне у Кафедрального собора Христа спасителя в честь иконы Божией матери в центре Калининграда в сентябре прошлого года. Молодые люди помыли ботинки в святом источнике и сняли об этом ролик. На опубликованном видео было слышно, как один из участников инцидента со смехом говорил: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим».

Калининград, Наталья Петрова

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