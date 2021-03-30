В Казани двое мужчин устроили склад оружия и боеприпасов

Полицейские обнаружили целый арсенал оружия в квартирах двух жителей Казани. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

«Обнаружено 98 предметов (...) ручной пулемет, автоматы, винтовки, гладкоствольные ружья, пистолеты и револьверы. Часть изъятого является пригодным для стрельбы оружием, восстановленным из деактивированных образцов», – говорится в сообщении.

По месту жительства второго подозреваемого силовики нашли самодельный револьвер, предназначенный для стрельбы боевыми патронами, полкилограмма пороха и более 350 единиц боеприпасов различного калибра.

Возбуждены уголовные дела по ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов).

По версии полиции, подозреваемые меняли детали и вносили изменения в конструкцию пневматического и деактивированного оружия таким образом, что оно становилось боевым. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Казань, Зоя Осколкова

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