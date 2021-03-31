Жителя Самары отправили в колонию за жестокое убийство котенка

Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор местному жителю за жестокое убийство котенка. Подсудимый получил реальный срок заключения, сообщает прокуратура Самарской области.

Согласно материалам суда, 8 декабря прошлого года самарец в ходе пьяной ссоры с женой в общежитии несколько раз кинул котенка на пол и ударил о стену. Животное от полученных травм погибло. Расправа над котенком происходила в коридоре общежития на глазах соседского малолетнего ребенка.

Спустя две недели мужчина украл у своего знакомого два телефона, планшет и продукты питания на общую сумму более 13 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным п.б ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животным) и приговорил к трем годам лишения свободы сроков с отбыванием наказания к колонии-поселении, говорится в сообщении.

За кражу осужденный получил 200 часов обязательных работ, уточняет «Интерфакс».

Самара, Наталья Петрова

Самара. Другие новости 31.03.21

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