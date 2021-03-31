Сибиряк зарезал жену после профилактической беседы в полиции: возбуждено дело о халатности

В Новосибирской области под уголовное дело о халатности попал правоохранитель, который после получения сообщения о криках о помощи в квартире не отправил туда полицейский наряд. В результате была убита молодая женщина. Убийцей оказался ее муж – его несколько часами ранее отпустили из того же отдела полиции после беседы о недопустимости домашнего насилия.

Трагедия произошла в городе Бердске 29 марта. Подозреваемым стал сотрудник полиции, который 28 марта заступил на суточное дежурство в качестве «дублера помощника оперативного дежурного», сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

29 марта в полшестого утра в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от жительницы микрорайона Северный о том, что ее муж угрожает ей убийством. Оперативный дежурный направил на место экипаж патрульно-постовой службы, который «пресек противоправные действия супруга и доставил его в отдел полиции». Правоохранители провели с ним профилактическую беседу, после чего оперативный дежурный отпустил доставленного.

В 08:07 в полицию поступило сообщение от соседки ранее звонившей женщины о том, что из квартиры последней слышны крики о помощи.

«Однако, подозреваемый, находившийся в момент звонка в дежурной части, не исполнил свои должностные обязанности по незамедлительной организации выезда на место происшествия сотрудников группы немедленного реагирования, направлению на место происшествия ближайшего наряда ППС, ДПС, подразделений вневедомственной охраны и иных дежурных нарядов», – отметили в СКР.

В результате халатных действий полицейского «преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, 29-летняя женщина была убита в собственной квартире», говорится в сообщении. На месте преступления был задержан муж убитой женщины, отпущенный из отделения полиции несколькими часами ранее. В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве.

Правоохранитель стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Ранее следственные органы сообщали, что 39-летний житель Бердска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе выяснения отношений со своей супругой нанес ей не менее 5 ножевых ранений в различные части тела, от которых та скончалась на месте. Затем мужчина, по данным СМИ, мужчина напал на своего 60-летнего отца. Тот получил ножевое ранение в шею и сейчас находится в больнице. В момент совершения преступления двоих детей пары дома не было – их успела увести в детский сад бабушка. После убийства мужчина позвонил в полицию и сознался в содеянном.

Новосибирск, Наталья Петрова

Новосибирск. Другие новости 31.03.21

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