Иркутские чиновники допустили халатность при строительстве стационара

здания лечебного корпуса (ч.1 ст.293 УК РФ). Как сообщили в СКР, следствие считает, что преступление было совершено в 2019 году при реализации госпрограммы Иркутской области «Развитие здравоохранения»

Установлено, что областное Управление капстроительства и компания «АрмСтрой» заключили контракт на строительство лечебного корпуса (стационара). Подрядчик выполнил работы на сумму более 31 млн рублей, которые были приняты и оплачены заказчиком. Однако по результатам проверки установлено, что работы подрядной организацией не выполнены в полном объеме. Ущерб превысил 10 млн рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

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