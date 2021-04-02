В аэропорту Сургута столкнулись два самолета (ФОТО)

В аэропорту города Сургута произошло столкновение самолетов ATR-72 и ЯК-40. Пассажиров и членов экипажей внутри воздушных судов не было. Самолеты получили повреждения. По факту инцидента, произошедшего вечером 1 апреля, проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Самолет ATR-72 укатился со стоянки и столкнулся с Як-40, фото: ural-trans.sledcom.ru

Оба самолета находились в аэропорту Сургута на техническом обслуживании. У самолета ATR-72 были запущены двигатели, и он начал самопроизвольное движение. В результате лайнер наехал на Як-40, находившийся на стоянке. «На момент столкновения воздушных судов пассажиры и члены экипажей отсутствовали, пострадавших нет. Воздушные суда получили механические повреждения, – говорится в сообщении.

Оба самолеты повреждены, фото: ural-trans.sledcom.ru

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СКР проводят проверку в связи с авиаинцидентом. Причины и обстоятельств произошедшего выясняются. Сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели место происшествия, прилегающую территорию, а также оба самолета. Кроме того, опрашиваются работники аэропорта, представители авиакомпаний, изымается техническая документация.

Судя по фото с места происшествия, размещенным на сайте ведомства, самолет ATR-72 принадлежит авиакомпании «ЮТэйр», а владельцем Як-40 является авиакомпании «Скол».

Сургут, Наталья Петрова

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