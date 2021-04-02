Водитель в Красноярске протаранил автосалон, уходя от погони

В Красноярске автомобиль, уходивший от полицейской погони, въехал в витрину автоцентра Lexus. По данным правоохранителей, мужчина за рулем был трезв, а накануне он повздорил с охранником этого салона.

Сегодня ночью экипажу ДПС один из автомобилистов сообщил, что видел машину, которой предположительно управляет нетрезвый водитель. Инспекторы поехали в указанном направлении и увидели иномарку, которая маневрировала на проезжей части с включенным дальним светом фар.

Водитель никак не отреагировал на требование об остановке и попытался сбежать. Сотрудники ДПС хотели заблокировать своим автомобилем нарушителя, но тот врезался в патрульную машину и уехал с места ДПТ.

«Продолжая движение, водитель въехал в здание одного из автосалонов в Центральном районе краевого центра, повредив находящуюся внутри дорогостоящую иномарку. После чего мужчина был задержан полицейскими», – сообщили в региональном управлении МВД.

В отношении задержанного составили несколько протоколов. Нарушитель может быть лишен водительских прав, а также оштрафован на сумму 15 тысяч рублей, отметили в полиции.

Также было установлено, что накануне у водителя произошел конфликт с охранником автосалона, в который он позже въехал на автомобиле. Тест показал, что во время дебоша он был трезв, результаты анализа на наркотики пока не готовы.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 02.04.21

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