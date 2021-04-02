Астраханский предприниматель похитил деньги при благоустройстве мемориала

В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которого подозревают в подозреваемого в мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ) при реализации муниципального контракта.

Как сообщили в СКР, следствие считает, что в марте-апреле 2020 года подозреваемый в рамках исполнения муниципального контракта по благоустройству общественной территории памятника-мемориала в селе Черный яр похитил размере более 500 тыс. рублей. Для этого он предоставил заказчику недостоверные сведения об объемах и стоимости фактически выполненных работ. Расследование уголовного дела продолжается.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 02.04.21

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