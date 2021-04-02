Сторонника украинских националистов задержали за подготовку терактов в Барнауле

В Барнауле задержан 20-летний местный житель, готовивший взрыв в местной мечети по заданию украинской националистической организации. Об этом говорится в сообщении ФСБ России.

По данным спецслужбы, задержанный планировал совершить акции «прямого действия» в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти по заданию куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО).

У молодого человека изъяты взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистская литература и средства связи, «содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому «куратору».

Возбуждено уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Отмечается, что задержанный признался в инкриминируемом преступлении. «Согласно полученным показаниям, в феврале 2021 года он инициативно вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, а впоследствии получено указание совершить поджог, либо иные устрашающие население действия», – сообщили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.04.21

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