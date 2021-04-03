В Самарской области обрушился балкон вместе со стоявшей на нем женщиной

В Сызрани обрушился балкон вместе со стоявшей на нем пенсионеркой.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Самарской области, инцидент произошел накануне в многоквартирном трехэтажном доме. Женщина 1958 года стояла на балконе 3-го этажа. Когда конструкция обрушилась, она упала балкон второго этажа и получила телесные повреждения. Пенсионерку госпитализировали.

«По данному факту следственным отделом по городу Сызрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – уточнили в ведомстве.

Сызрань, Игорь Юров

Сызрань. Другие новости 03.04.21

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