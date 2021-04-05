В Хабаровске и Красноярске десятки школ эвакуируют из-за сообщений о минировании

Школы двух российских городов Хабаровска и Красноярска эвакуируют. Неизвестные сообщили о якобы заложенных бомбах в зданиях образовательных учреждений.

В Хабаровске и Хабаровском районе за утро эвакуировали более 42 тысяч человек, среди которых почти 40 тысяч дети, в том числе дошкольного возраста. Из 72 учреждений проверено 44, взрывных устройств не обнаружено, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в краевом министерстве образования.

Письмо о минировании пришло рано утром и «имело неопределенный характер», поэтому было принято решение эвакуировать учеников и персонал всех хабаровских школ.

Позже анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в школы Красноярска. Детей, обучающихся в первую смену, отправили домой. В пресс-службе мэрии не уточнили, в скольких учреждениях проводится проверка.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 05.04.21

Более 70 человек стали жертвами наводнения в Индонезии и Восточном Тиморе. / Действовали строго по инструкции: в Крыму несовершеннолетнего оставили ночевать на автобусной остановке. / На северо-западе Челябинска образовался большой провал. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»