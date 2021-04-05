В Сибири музейный танк повредил грузовик

В Новосибирской области музейный танк повредил фуру. У бронированной машины случайно повернулась башня. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Центрального военного округа.

ЧП произошло на Ордынском шоссе неподалеку от села Верх-Тула. Во время транспортировки танка у него повернулась башня, а ствол пробил борт грузовика. Фото с места происшествия попали в соцсети.

В ЦВО уточнили, что на трале перевозили музейный танк и он задел прицеп стоявшей на обочине фуры.

В ДТП никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 05.04.21

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