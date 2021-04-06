Жителя Башкирии лишили прав из-за нарушений другого человека

Жителя Башкирии лишили водительских прав и оштрафовали за нарушения, которые совершил его тезка из Владивостока. Об этом сообщает прокуратура Приморья.

Еще в 2015 году водитель из Владивостока был лишен прав за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на опьянение (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), а также оштрафован на 30 тысяч рублей. Однако наказание понес другой человек.

Прокуратура установила, что пьяным ездил на острове Русский полный тезка ни в чем не повинного жителя Башкирии. «У мужчин, помимо фамилии, имени и отчества, совпадал и год рождения», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор доказал, что лишенный прав мужчина не только не был во Владивостоке, он вообще не выезжал за пределы своего региона. Детализация телефонных номеров свидетельствовала, что все звонки он делал в часовом поясе Башкирии.

В результате постановление суда отменено, производство по делу прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 06.04.21

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