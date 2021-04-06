В Дагестане из-за сильного ветра более 40 жителей остались без электричества

В Дагестане произошел обрыв электросетей из-за сильного ветра. В результате без электроснабжения осталась почти 41 тысяча человек. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

«Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, где из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду происходят отключения электросетевых объектов 6-10 кВ (ДЗО ПАО «Россети» – ПАО «Россети Северный Кавказ»)", – говорится в сообщении.

Перебои с электроснабжением наблюдаются в 48 населенных пунктах, где проживают около 40,8 тысячи человек.

Энергетики филиала компании «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» переведены на особый режим работы. Последствия аварии устраняют 65 бригад: 202 человека, 73 единицы техники.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 06.04.21

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