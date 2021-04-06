Житель Алтая получил 6,5 лет колонии за пьяное ДТП с гибелью ребенка

В Алтайском крае местный житель признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 4-летнего ребенка

В Алтайском крае судом вынес приговор 50-летнему жителю Барнаула, признав его виновным в нарушении правил дорожного движения, лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности, смерть человека, а также в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию («а»ч.4 ст.264, ст.264.1 УК РФ).

Как сообщили в СКР, в ноябре 2020 года в Ребрихинском районе осужденный, лишенный водительских прав, выехал на автомобиле. Несмотря на то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль и посадил в салон ребенка. Он не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Мальчик погиб.

Обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 06.04.21

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