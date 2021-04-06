В школе Пензы ученица напала с ножом на одноклассника

В школе Пензы девочка-подросток ударила ножом своего одноклассника. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, было возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили, что дети поссорились, тогда школьница взяла нож и пырнула в спину своего одноклассника. Пострадавшего мальчика госпитализировали.

Девочка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, с ней на постоянной основе проводится профилактическая работа.

Уголовно дело возбуждено по п.«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По факту случившегося полицией будет дана оценка работе инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних.

Пенза, Зоя Осколкова

Пенза. Другие новости 06.04.21

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