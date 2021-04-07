В центре Тюмени внедорожник сбил двух водителей

Вечером 6 апреля в центре Тюмени случилось незаурядное дорожно-транспортное происшествие – мужчина за рулем внедорожника Nissan X-Trail сбил двух водителей 34 и 24 лет на улице Запольная.

Как рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, на Запольной произошла дорожная авария без пострадавших, участниками которой стали два автомобиля. Их водители находились на проезжей части и хотели урегулировать вопрос. Водитель Nissan X-trail поздно заметил мужчин и сбил обоих.

По предварительным данным, 24-летний мужчина получил тяжелые травмы. После наезда на пешеходов Nissan отбросило на припаркованный Citroen.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 07.04.21

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