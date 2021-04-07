В Иркутске обнаружили свалку из частей человеческих тел

Жители иркутского микрорайона Ново-Ленино пожаловались на свалку на территории промышленной базы. В мусорных контейнерах оказались человеческие останки.

Как сообщает телеканал «Вести – Иркутск», местные жители обратились в полицию после того, как из контейнеров стала вытекать и растекаться в лужи кровь. Части тел людей на свалку привозили каждые два дня.

Как оказалось, свалку организовали несколько иркутских медучреждений. Сюда свозили и складировали «медицинские отходы класса Б», к которым относятся ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций.

По правилам, человеческие останки должны храниться в холодильниках в санитарной зоне и сжигаться в специальной печи. Очевидно, что компания-утилизатор не справлялась со своими обязанностями. Местное управление Роспотребнадзора совместно с районной прокуратурой проводит проверку.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 07.04.21

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