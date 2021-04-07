Тюменский браконьер застрелил шесть косуль

В Заводоуковском городском округе Тюменской области по подозрению в незаконном отстреле шести косуль задержали мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ведомстве пояснили, что жители одного из сел округа обнаружили в мусорном баке головы и шкуры диких животных. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Выяснилось, что косуль он застрелил с декабря 2020 года по март 2021. Ущерб государству составил 720 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 07.04.21

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