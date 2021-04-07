В Тюменском районе наблюдаются весенние подтопления в 22 местах

В 22 местах Тюменского района продолжается работа по устранению весенних паводковых подтоплений. Специализированные бригады ведут откачку воды с помощью мотопомп и ассенизаторских машин. Работы производятся круглосуточно, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

По данным на сегодняшний день, 7 апреля, в Переваловском выявлено четыре места подтопления. Там работает спецтехника, бригада коммунальщиков занимается отогревом водопропускных труб. В Ембаевском коммунальщики заняты устранением луж на семи подтопленных участках дороги.

В деревне Тураева оказались подтопленными два участка, в ИЖС село Ембаево – три участка, по одному в ИЖС «Бавария» и селе Яр. В селе Чикча работают две мотопомпы. В Луговом подтоплена улица Зеленая. Там вода пришла с полей.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 07.04.21

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