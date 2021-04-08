Тюменской области 31-летний мужчина изнасиловал 48-летнюю женщину

В Тюменской области предъявили обвинение в изнасиловании 31-летнему мужчине (ч.1 ст.131 УК РФ). Как сообщили в региональном управлении СКР, следствие считает, что днем 5 апреля 2021 года обвиняемый употреблял спиртное в компании 48-летней знакомой в квартире. Злоумышленник предложил женщине вступить с ним в половую связь, а получив отказ, разозлился. Применив насилие, обвиняемый надругался над потерпевшей.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Стоит отметить, что ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 08.04.21

На Дальнем Востоке железнодорожник угнал локомотив. / В Мегионе пьяный водитель вез полицейского на капоте 1 километр. / В офисе адвоката Колосовского проходят обыски. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»