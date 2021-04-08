В Кемерово в приюте для животных произошел взрыв

В кемеровском приюте для животных произошел взрыв газа. В результате пострадала женщина и несколько собак.

Приют располагался в частном жилом доме. Сообщение о хлопке поступило в региональное управление МЧС. «До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировался один человек. В результате пожара произошло обрушение деревянной обрешетки и перекрытия», – сказал «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы ведомства.

По данным агентства, пострадала владелица жилища, она в тяжелом состоянии находится в реанимации. Кроме того, ожоги получили три собаки, еще две погибли.

Предположительно, причиной произошедшего стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 08.04.21

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