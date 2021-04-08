В военной части Дагестана загорелся танк

В воинской части в Дагестане загорелся танк. Пожар удалось быстро потушить, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Возгорание произошло накануне ночью на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе. «Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», – рассказали в пресс-службе.

По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел в воинской части № 63354. Предположительно, сдетонировали загруженные в танк боеприпасы. Взрыв могло вызвать короткое замыкание.

Махачкала, Зоя Осколкова

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