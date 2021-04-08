В Омске маленький мальчик подорвался на гранате, найденной в игрушках

В Омске девятилетнего мальчика госпитализировали с травмами, которые он получил, играя с гранатой. Снаряд принес домой дедушка.

Мальчик гостил у бабушки и дедушки. Среди игрушек оказалась граната Ф-1. Малыш дернул чеку, и произошел хлопок. В результате ребенок попал в больницу с травмами рук, головы, плеча, грудной клетки, пишет «Лайф».

Выяснилось, что дедушка нашел гранату на улице у мусорных баков несколько лет назад. Он думал, что взрывное устройство учебное, и принес его домой.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Осколки гранаты направлены на экспертизу.

Омск, Зоя Осколкова

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