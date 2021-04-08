Двое тюменцев получили приговор за кражу мусорных баков

Двум жителям Тюменского района вынесли приговор за кражу мусорных контейнеров, сообщает Тюменский областной суд. В суде доказано, что в январе 2021 года мужчины похитили с улиц села Онохино четыре металлических контейнера для твердых бытовых отходов, которые сдали в утиль.

Через несколько дней злоумышленники вновь украли четыре контейнера в Онохино, а также вывезли с территории деревни Головина еще два мусорных бака. В общей сложности они похитили 10 металлических баков на сумму чуть более 53 тыс. рублей. Полицейские задержали подозреваемых в кражах. Тюменский районный суд назначил каждому наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 08.04.21

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