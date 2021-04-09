В Монголии два солдата застрелили начальника караула

В Монголии двое военнослужащих убили начальника караула и сбежали с оружием. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел в сомоне Алтай монгольского аймака Говь-Алтай. Ночью два солдата-срочника находились в карауле. Они застрелили начальника и скрылись с места происшествия на мотоцикле, прихватив с собой оружие.

Как сообщил замглавы Главного управления пограничной охраны Монголии Шархуу Лхачинжав, погибший 34-летний начальник караула и командир части не оказывал давления на устроивших стрельбу солдат.

Проводится расследование причин произошедшего.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

Улан-Батор. Другие новости 09.04.21

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