В шахте Кузбасса рабочий упал в дробилку и погиб

На угольном предприятии в Кемеровской области погиб рабочий. Мужчина случайно упал в дробилку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

ЧП произошло в городе Осинники. Подземный электрослесарь работал на роторной дробилке. Перед началом он не отключил механизм от электропитания, а когда находился на перегружателе, внезапно произошел запуск.

В результате рабочий потерял равновесие и упал в чашу дробилки. Другие работники вызвали спасателей.

СКР проводит доследственную проверку по факту гибели рабочего. Назначена экспертиза для установления точной причины смерти мужчины. Также будут изучены должностные инструкции и установлено, проходил ли погибший инструктаж по технике безопасности и соблюдал ли требования.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 09.04.21

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