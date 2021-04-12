В Барнауле обрушилась труба теплоэлектростанции

Власти Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за обрушения части трубы на теплоэлектростанции. Об этом сообщила пресс-служба мэрии по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Труба на ТЭЦ-2 частично обрушилась накануне вечером. Пострадавших в результате ЧП не было. Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 включили резервный теплоисточник.

«По итогам совещания принято решение ввести в краевой столице режим повышенной готовности. Глава города Вячеслав Франк дал поручение проводить мониторинг температуры в помещениях социальных учреждений и многоквартирных домах, особое внимание уделить учреждениям здравоохранения», – говорится в сообщении городской администрации.

На месте происшествия работают дежурные бригады Сибирской генерирующей компании (СГК), сотрудники главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, полицейские. Краевая прокуратура инициировала проверку.

Барнаул, Зоя Осколкова

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